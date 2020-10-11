Власти Москвы не будут закрывать экономику из-за COVID-19

Сергей Собянин выразил надежду, что столица России сможет справиться с коронавирусом "без потерь".

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1" сообщил, что столичные власти постараются справиться с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу без закрытия предприятий и других отраслей экономики. По словам градоначальника, для сохранения рабочих мест, заработных плат и развития города власти будут контролировать перевод части сотрудников компаний на удаленный режим работы. Кроме того Собянин выразил надежду, что ранее введенных ограничений окажется достаточно для борьбы с распространением COVID-19, поскольку через несколько месяцев в Москве и других российских регионах начнется массовая вакцинация граждан от коронавируса, пишет РБК.

Напоминаем, что в России суточный прирост инфицированных впервые за все время пандемии составил 13634 новых случаев.