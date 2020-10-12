Назван срок выхода России на плато по COVID-19

Россия может достигнуть пика заболеваемости коронавирусом в течение 10-20 дней.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, это может случиться в течение следующих 10-20 дней, чему будут способствовать принятые в начале месяца новые ограничения, включая перевод многих сотрудников на удаленный режим работы и длительные школьные каникулы. При этом Пшеничная отметила более высокую дисциплинированность россиян в соблюдении санитарных правил, чем в начале распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют снова закрывать экономику из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.