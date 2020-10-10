Названы новые симптомы коронавирусной инфекции

Коронавирус может проявитья болями в мышцах, утомляемостью и волдырями на ногах.

Британские ученые обнаружили новые симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, заражение может проявиться мышечными болями, повышенной утомляемостью и волдырями на ногах. Симптомы могут появиться как вместе, так и по отдельности и иметь разную интенсивность в зависимости от степени заражения и организма. Тем не менее данные симптомы не будут внесены в официальный список симптоматики коронавируса, в котором находятся высокая температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда можно будет отказаться от ношения маски после проведения вакцинации от COVID-19.