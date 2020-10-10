Гинцбург рассказал об отказе от масок после вакцинации от коронавируса

Необходимо убедиться в наличии антител к коронавирусу.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, когда сделавший прививку от коронавируса может отказаться от ношения маски. По его словам, необходимо подождать 21 день после проведения вакцинации, убедиться в том, что ты состоишь в группе, которой делали прививку именно препаратом от коронавируса, а не в группе плацебо, и определить уровень антител к COVID-19. Только после этого человек сможет принять решение носить ли ему маску или отказаться от нее, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин просил москвичей дождаться массовой вакцинации, а пока строго соблюдать новый режим ограничений, введенный в столице из-за коронавируса.