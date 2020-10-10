В России отмечено 12846 новых случаев инфицирования COVID-19

Это очередной рекорд по ежедневному количеству инфицированных коронавирусом.

В России продолжается прирост ежедневного количества инфицированных коронавирусом. Так, медики обнаружили 12846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории нашей страны. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (4105), в Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416).

При этом общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1285084 человек, выздоровело 1016202, скончалось 22454.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки возможного отказа от ношения масок после прививки от коронавируса.