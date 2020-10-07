Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве ухудшается

Сергей Собянин рассказал, что переболевшие коронавирусом россияне тоже должны соблюдать все рекомендации и ограничения.

Столичный мэр Сергей Собянин в среду в своем личном блоге написал, что эпидемиологическая ситуация в Москве меняется, но не в лучшую сторону. В связи с этим градоначальник напомнил жителям города о важности соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором мерах профилактики (частое мытье рук с мылом, соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима). Также Собянин призвал пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, без острой необходимости не выходить из дома. Кроме того он напомнил, что указанной категории граждан ранее приостановили бесплатный проезд в общественном транспорте.

Напомним, что из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в Москве были введены новые ограничительные меры.