Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2

Использование "Северного потока - 2" возможно при соблюдении определенных условий, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию проекта.

Компания-оператор проекта "Северный поток - 2", Nord Stream 2 AG, получила от Датского энергетического агентства разрешение на эксплуатацию второй ветки трубопровода на континентальном шельфе страны. Об этом передает издание РБК со ссылкой на сообщение регулятора Дании.

Уточняется, что использование российского энергетического проекта возможно, но при условии выполнения определенных условий: одна из веток трубопровода обязана пройти предварительное испытание и все положения разрешения на строительство "Северного потока - 2" от 30 октября 2019 года должны быть реализованы.

Напоминаем, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает за достройку газопровода "Северный поток - 2".