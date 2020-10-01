Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
01 ОКТ, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ОКТ, 17:49 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2

01.10.2020 17:34
Комментарии
Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2

Использование "Северного потока - 2" возможно при соблюдении определенных условий, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию проекта.

Компания-оператор проекта "Северный поток - 2", Nord Stream 2 AG, получила от Датского энергетического агентства разрешение на эксплуатацию второй ветки трубопровода на континентальном шельфе страны. Об этом передает издание РБК со ссылкой на сообщение регулятора Дании.

Уточняется, что использование российского энергетического проекта возможно, но при условии выполнения определенных условий: одна из веток трубопровода обязана пройти предварительное испытание и все положения разрешения на строительство "Северного потока - 2" от 30 октября 2019 года должны быть реализованы.

Напоминаем, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает за достройку газопровода "Северный поток - 2".

Комментировать (без регистрации)
ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде
Политика

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян
Экономика

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах
Экономика 6

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах
Политика 22

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Новости дня

16:46 Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:22 Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе
14:39 Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина
13:16 Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии
12:54 На Камчатке создадут "министерство счастья" На Камчатке создадут "министерство счастья"
12:28 В России отмечено 8945 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки В России отмечено 8945 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:05 Названа главная ошибка заболевших коронавирусом Названа главная ошибка заболевших коронавирусом

Узнай, страна!

16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:07 Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
15:33 Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии
30 СЕН, 17:04 ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации? ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?
30 СЕН, 15:34 Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство
30 СЕН, 15:30 Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 СЕН, 14:44 Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море
29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
29 СЕН, 18:21 На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков» На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков»
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter