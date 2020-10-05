Россию ждет ипотечный кризис

Кризис на ипотечном рынке ожидает россиян в течение ближайших двух лет.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов предрек России ипотечный кризис. По его словам, способствовать развитию кризисной ситуации на ипотечном рынке могут несколько условий: рост цен на недвижимость, серьезное увеличение количества выданных ипотечных кредитов, а также падение доходов населения страны. Причем основной причиной возникновения кризиса в течение ближайших двух лет эксперт называет дешевую ипотеку, которую могут взять россияне не имеющие серьезных сбережений. А это чревато невыплатой платежей при возникновении малейших экономических проблем, пишет Лента.ру.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России могут увеличить выплаты семьям с детьми, которые имеют низкий доход.