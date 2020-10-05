В России хотят повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Глава РФ Владимир Путин во время встречи с СФ поручил проконтролировать особо чувствительные соцвопросы.

5 октября председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета-2021, предложила со следующего года увеличить размер выплат семьям с детьми, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на каждого человека. Она напомнила, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи с СФ поручил проконтролировать подобные социальные вопросы. В связи с этим, Матвиенко попросила рассмотреть вопрос о внесении в федеральный бюджет на 2021 год увеличение выплат малоимущим семьям с детьми, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что к началу декабря этого года в России могут подорожать на 18-20% почти все товары и продукты.