В России могут снова закрыть границы из-за коронавируса

В Совфеде не исключили возможность ужесточения ограничений в связи с коронавирусом.

Из-за серьезного роста количества инфицированных коронавирусом, Россия снова может закрыть свои границы. Об этом заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Сенатор отметил, что количество зараженных увеличивается с ростом количества путешествующих граждан, поэтому может быть принято решение о закрытии границ, пишет РИА Новости.

Ранее возможность введения новых ограничительных мер из-за COVID-19 прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.