"Ведомости": власти Москвы могут ужесточить антикоронавирусные меры

Собеседники газеты отметили, что если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится, тогда в городе в течение двух недель будет объявлена полная самоизоляция.

Столичные власти рассматривают несколько сценариев усиления ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом передают "Ведомости", ссылаясь на источники в мэрии Москвы.

По словам собеседников газеты, власти изучают наиболее жесткие варианты запретов, которые предполагают возвращение к режиму пропусков в столице. Кроме того мэрии необходимо выработать такие шаги для московского бизнеса, которые сведут к минимуму негативные последствия карантина. Отмечается, что пока рано говорить о возвращении пропускной системы, так как существует несколько сценариев ужесточения мер. Также нужно оценить динамику распространения COVID-19, в том числе и после введения первичных шагов по защите от вируса.

Помимо этого источники "Ведомостей" рассказали, что мэрия Москвы оказалась в непростой ситуации, потому что теперь ей необходимо "подобрать правильные аргументы", объясняющие возвращение коронавируса и введение очередных серьезных ограничений.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в городе эпидемиологическая обстановка по COVID-19 стала стабильной.