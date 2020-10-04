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Собянин: в Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась

04.10.2020 13:39
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Собянин: в Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась

Власти столицы пока не собираются переводить московские больницы, оказывающие плановую медпомощь, на работу с заболевшими коронавирусом.

В Москве ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, несмотря на активное заполнение больниц. Об этом в воскресенье столичный мэр Сергей Собянин заявил в интервью каналу "Россия 1". Кроме того он добавил, что суточный прирост госпитализированных, хоть и медленно, но продолжает расти и приближается к 1 тыс. пациентов, среди них много тяжелобольных.

Также Собянин отметил, что московские власти пока не собираются переводить городские больницы, которые оказывают плановую медпомощь, на работу с инфицированными COVID-19. Мэр пояснил, что перепрофилирование затронет лишь отдельные корпуса, которые ранее были зарезервированы под эти цели, пишет "Российская газета".

Накануне профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский выразил мнение, что весной 2021 года в РФ будет наблюдаться новый всплеск заболеваний коронавирусом.

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