Вирусолог спрогнозировал сроки снятия всех ограничений из-за COVID-19

Александр Чепурнов выразил мнение, что в России ряд ограничительных мер будет действовать до конца 2021-2022 года.

Экс-заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов считает, что в условиях сохранения некоторых ограничительных мер, ранее введенных на фоне пандемии коронавируса нового типа, российским гражданам придется жить еще в течение одного года или двух лет. По его словам, пока ученые не получат все данные об эффективности вакцины против COVID-19 и длительности иммунитета, ряд ограничений будет действовать на территории нашей страны, пишет URA.RU.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева назвала "самый опасный предмет" при пандемии, который используется для защиты от коронавируса.