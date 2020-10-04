Кремль назвал условие введения миротворцев России в Карабах

Россия может ввести своих миротворцев в зону военного конфликта, но только при согласии Армении и Азербайджана.

Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков назвал условие, при котором российские миротворцы могут войти в самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. По его словам, Кремль допускает такой шаг, однако только с согласия азербайджанской и армянской сторон, пишет РБК.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов рассмотреть вопрос введения миротворцев РФ в зону военного конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Также он считает, что около 150 военнослужащих Турции управляют действиями армии Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе.