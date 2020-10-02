Песков отреагировал на отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

Россия в целом негативно относится к любой санкционной политике.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позитивно воспринял новость об отсутствии белорусского лидера Александра Лукашенко в пакете санкций Евросоюза. По его словам, если бы в отношении президента Белоруссии были бы введены ограничительные меры, тогда ЕС не смог бы поддерживать диалог с республикой на актуальные темы, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Европейский Союз согласовал введение санкций против 40 белорусских чиновников, однако Александр Лукашенко в их число не вошел.