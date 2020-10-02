Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости COVID-19

Президенты России и Белоруссии в пятницу провели телефонные переговоры.

Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко и его коллега из России Владимир Путин провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ряд актуальных двусторонних и международных проблем. Отмечается, что главы государств затронули вопросы, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также выразили озабоченность из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. Кроме того Путин и Лукашенко обсудили нормализацию транспортного (авиационного, автомобильного и железнодорожного) сообщения между Россией и Белоруссией, подвели итоги совместных мероприятий и рассмотрели обстановку в Москве и Минске на фоне имеющихся "европейских проблем". Помимо этого президенты затронули тему резкого обострения ситуации в Нагорном Карабахе, пишет РБК.

Ранее стало известно, что американский глава Дональд Трамп заразился инфекцией COVID-19.