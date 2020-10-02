ЕС введет санкции против Белоруссии

Главы государств ЕС пришли к соглашению по вопросу санкционных ограничений против белорусских властей.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что по итогам первого дня саммита глав государств ЕС было принято решение о введении санкционных ограничений в отношении Белоруссии. По его словам санкции могут быть введены в отношении 40 лиц, принадлежащих к властным структурам страны. Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что против белорусского лидера Александра Лукашенко санкции вводиться не будут, так как такое решение означало бы отказ от ведения диалога с главой Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эммануэля Макрона покинуть пост.