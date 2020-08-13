"Газпром" направил Польше ответ на запрос по СП-2

10 августа газовый гигант России отправил ответ на запрос UOKiK по второй ветке газопровода.

Российская энергетическая компания "Газпром" направила антимонопольному регулятору Польши (UOKiK) ответ на запрос данных по газопроводу "Северный поток - 2". Отмечается, что UOKiK запросил информацию по второй ветке трубопровода 10 июля 2020 года, газовый гигант РФ получил его 13 июля. 10 августа российская компания отправила ответ на соответствующий запрос польской стороны. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на ежеквартальный отчет "Газпрома".

Напомним, что в начале августа текущего года UOKiK наложил штраф на газового гиганта России в размере $57 млн за отказ сотрудничества в деле по проекту "Северный поток - 2". В свою очередь "Газпром" заявил о намерении обжаловать в суде данное решение польского регулятора.