МИД прокомментировал возобновление строительства "Северного потока - 2"

Решение о возобновлении работ по завершению проекта будет принимать Nord Stream 2 AG, исходя из своих технических возможностей.

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев прокомментировал возобновление строительства российского газопровода "Северный поток - 2". По его словам, решение о возобновлении работ по прокладке трубопровода в датских водах должна принимать компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. Он подчеркнул, что руководство компании примет решение исходя из технических возможностей концерна, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что существуют предпосылки для скорого завершения строительства "Северного потока - 2".