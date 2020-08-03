Польский регулятор наложил штраф на "Газпром"

Штрафные санкции связаны с "Северным потоком - 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штрафные санкции на "Газпром". Речь идет об отказе российской корпорации сотрудничать с регулятором, расследующим дело о незаконном создании консорциума, финансирующего российский газовый проект "Северный поток - 2". Польское ведомство выставило "Газпрому" штраф в размере порядка $57 млн за отказ корпорации предоставить необходимые для расследования документы, касающиеся передачи, распределения, продажи, поставки и хранения газа, пишет RT.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия строит "Северный поток - 2" не для газа.