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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

12.08.2020 19:03
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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в среду президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию на территории Белоруссии. Уточняется, что главы стран также затронули вопросы, связанные с борьбой с COVID-19, российской вакциной против коронавируса, кризисом на Украине, обстановкой в Ливане и атакой в Нигере, пишет ТАСС.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК республики, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. После голосования в некоторых городах страны начались несанкционированные акции протеста. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе беспорядков было задержано около 3 тыс. человек.

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