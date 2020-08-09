В Белоруссии завершились президентские выборы

Глава республики считается избранным, если за него отдали голоса свыше 50% избирателей.

Центризбирком Белоруссии сообщил, что избирательные участки на выборах главы государства завершили свою работу, участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Отмечается, что по данным ЦИК республики, явка на президентские выборы на 18:00 составила 79,01% избирателей, пишет ТАСС.

По сведениям exit poll, на белорусских выборах президента лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко. По предварительной информации, он набрал 79,7% голосов, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что голосование можно считать состоявшимся, так как явка избирателей составила свыше 50%.