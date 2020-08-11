Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Массовый выпуск новой вакцины от коронавируса будет начат в самое ближайшее время.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса. О регистрации нового препарат глава государства рассказал во время совещания с Правительством. По его словам, новый препарат эффективен и создает устойчивый иммунитет у человека. Вакцина зарегистрирована сегодня утром и является первым в мире препаратом от COVID-19, пишет ТАСС. Причем президент заявил, что одна из его дочерей уже испытала новую вакцину на себе.

Ранее, президент России Владимир Путин поручил разработать особое начисление пенсионного стажа для медработников, которые борются с коронавирусом.