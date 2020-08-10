Правительство Ливана отправилось в отставку

Ливанские власти выполнили одно из требований местных жителей, которые настаивали на роспуске парламента.

Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан в понедельник после собрания кабинета министров сообщил, что правительство республики приняло решение отправиться в отставку в полном составе на фоне масштабных протестов в стране.

Ранее некоторые ливанские министры уже покинули свои посты, пишет РИА Новости.

Напомним, что 4 августа 2020 года на складе в порту Бейрута прогремел сильный взрыв. В результате данного инцидента погибли 158 человек, около 300 тыс. граждан остались без жилья. После этого в Ливане начались массовые протесты, митингующие требовали отставки правительства и реформ. Позже они переросли в столкновения, в ходе которых пострадали более 700 человек.