Пандемия COVID-19 нанесла сильный ущерб российскому бизнесу

Аналитики считают весеннее падение прибыли в текущем году самым сильным за все время наблюдений, то есть за 16 лет.

Пандемия COVID-19 нанесла сильный ущерб российским компаниям. Об этом в своем отчете сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За период с марта по май текущего года прибыль бизнесменов (без учета малого предпринимательства) в годовом выражении снизилась на 67%. Общая выручка российских организаций за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей.

Отмечается, что более трети бизнесменов по итогам марта-мая этого года получили убыток в 1,65 трлн рублей. Оставшиеся компании смогли заработать 3,05 трлн рублей. Уточняется, что наиболее неудачным месяцем для предпринимателей стал март, размер общих потерь составил 277 млрд рублей.

Аналитики добавили, что в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, получить прибыль удалось организациям, занятым в рыбоводстве, сельском и лесном хозяйстве, а наибольшие потери понесли бизнесмены, занимающиеся оптовой продажей природного газа: из-за снижения цен и спроса на голубое топливо со стороны европейских стран убыток данной сферы экономики составил 231 млрд рублей.

Больше всего потерь потерпели компании в Москве (85 млрд рублей), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей), Республика Коми (19 млрд рублей) и Амурская область (13,2 млрд рублей), пишет РБК.

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