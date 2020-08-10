ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты президентских выборов

Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила предварительные результаты голосования на выборах президента страны. Так, по представленным данным, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его ближайший преследователь Светлана Тихановская смогла собрать только 9,90% голосов, за остальных кандидатов проголосовали менее 2% граждан. Ермошина заявила, что официальные результаты выборов президента Белоруссии будут объявлены Комиссией 14 августа, тем не менее она не ожидает серьезных изменений после обработки 100% бюллетеней, пишет ТАСС. Явка на выборы составила 84,23%.

Как ранее сообщал Капитал страны, по данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидировал действующий президент страны Александр Лукашенко с 79,7% голосов.