Эпидемиолог отметил снижение доверия россиян к вакцинации

Вакцинация стала заложницей собственного успеха.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил о том, что в последнее время отмечается снижение доверия к вакцинации не только среди населения, но и врачей. К таким выводам он пришел на основании проведенных исследований. Брико объяснил, что, по его мнению, вакцинация стала "заложником своего успеха". Ведь с помощью вакцинации удалось победить многие инфекционные заболевания и, в настоящее время, в мире нет серьезных эпидемий. На этом фоне многие начинают сомневаться в том, что необходимо вакцинироваться, подвергая и себя и своих детей риску осложнений после введения вакцины.

Тем не менее специалист заявил о необходимости проведения вакцинации, напомнив о существовании коллективного иммунитета, только при наличии которого у 95% населения прекращается распространение болезней, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом 11 апреля сообщил глава государства Владимир Путин отметив, что одна из его дочерей уже прошла вакцинацию с помощью нового препарата.