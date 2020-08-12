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В Минздраве дали совет по подготовке к вакцинации от COVID-19

12.08.2020 10:22
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В Минздраве дали совет по подготовке к вакцинации от COVID-19

Необходимо воздержаться от приема алкогольных напитков в день введения препарата.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн дал совет по поводу подготовки к вакцинации от коронавируса. По его словам, особой подготовки перед введением препарата не требуется, тем не менее в день проведения процедуры нельзя употреблять алкогольные напитки. Брюн подчеркнул, что алкоголь оказывает токсичное действие на организм и приводит как к снижению иммунитета человека, так и к снижению действия вакцины, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщили в Минздраве России, иммунитет к COVID-19 после вакцинации может сохраняться до двух лет.

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