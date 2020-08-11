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Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
11 Августа 2020 255 0 Политика
Президент Владимир Путин выиграл мировую «гонку за вакциной» – Россия первой изобрела и зарегистрировала препарат от коронавируса. Объявив о регистрации первого в мире средства от коронавируса, президент заявил, что вакцинацию прошла одна из его дочерей. О том, что Путин поручил чиновникам опередить развитые страны с изобретением вакцины, говорили в Российском фонде прямых инвестиций. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) посчитала третий этап испытаний российского средства недостаточно проработанным и предложила, во избежание риска для населения, отложить регистрацию для проведения более тщательных исследований.
«38 градусов после прививки»
- Президент Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса. «Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – сказал глава государства. Он заверил, что вакцина эффективна и способна формировать устойчивый иммунитет. В доказательство того, что средство безопасно, Путин рассказал о прививке его дочери – Екатерины Тихоновой.
- За несколько дней до объявления Путина миллиардер Билл Гейтс так высказался о возможном появлении вакцины: «Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов». Миллиардер отметил, что ненадежную вакцину скорее всего изобретут в России или Китая.
- К этому можно было бы отнестись как к элементу конкуренции между странами. Но Ассоциация организаций по клиническим исследования накануне призвала Минздрав не регистрировать препарат Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Участники ассоциации ссылались на то, что на третьем этапе вакцина прошла испытание на сотне человек, тогда как должна была быть опробована на тысячах, в том числе на представителях со слабым иммунитетом. В ассоциации предложили отложить регистрацию до окончания нормальных испытаний. В ВОЗ также заявили, что не получали от России информации о готовящейся вакцине и не видели результаты испытаний на третьем этапе.
- Путин подчеркнул, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе. Однако она должна охватить 75% лиц из групп риска. Рассказывая об опыте своей дочери, Путин отметил следующее: после первой прививки у нее была температура 38, на следующий день – 37 с небольшим. «И все», – заключил президент.
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