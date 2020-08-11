Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину 255 0 Политика

Президент Владимир Путин выиграл мировую «гонку за вакциной» – Россия первой изобрела и зарегистрировала препарат от коронавируса. Объявив о регистрации первого в мире средства от коронавируса, президент заявил, что вакцинацию прошла одна из его дочерей. О том, что Путин поручил чиновникам опередить развитые страны с изобретением вакцины, говорили в Российском фонде прямых инвестиций. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) посчитала третий этап испытаний российского средства недостаточно проработанным и предложила, во избежание риска для населения, отложить регистрацию для проведения более тщательных исследований.