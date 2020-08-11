«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II 85 0 Политика

Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавирса в России и рассказал о вакцинации своей дочери Екатерины Тихоновой. Младшая дочь президента возглавляет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и «Иннопрактику», которые создают научно-технологическую долину на Воробьевых горах. Поэтому не удивительно, что она оказалась на переднем крае науки. Интересно другое – она в точности повторила опыт императрицы Екатерины II, которая в 1768 году сделала себе прививку от оспы, чтобы подать пример людям.