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«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
11 Августа 2020 85 0 Политика
Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавирса в России и рассказал о вакцинации своей дочери Екатерины Тихоновой. Младшая дочь президента возглавляет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и «Иннопрактику», которые создают научно-технологическую долину на Воробьевых горах. Поэтому не удивительно, что она оказалась на переднем крае науки. Интересно другое – она в точности повторила опыт императрицы Екатерины II, которая в 1768 году сделала себе прививку от оспы, чтобы подать пример людям.
Неслучайная историческая параллель
- У дочери Путина Екатерины Тихоновой и Екатерины II есть одно общее место в биографии – они родились не в России, а в немецких землях: одна в Дрездене, другая – Штеттине. Есть и другая немаловажная черта: так же, как и императрица, Тихонова склонна к просвещению в широком смысле и занимается покровительством наук в МГУ. Поэтому повторение опыта с вакцинацией в условиях пандемии однозначно стало возможностью провести удачную историческую аналогию с царственной особой и добиться доверия людей к первой в мире вакцине от коронавируса.
- Екатерина II, которая в свое время столкнулась с эпидемией оспы, воспользовалась восточным изобретением, возникшим, предположительно, в Османской империи – здорового человека заражали биоматериалом из оспин выздоравливающего. Проделывали это с помощью вариоляции – брали зараженную нитку с иголкой и проводили ее под кожей того, кого прививали. На подобную процедуру российская императрица согласилась после того, как вариоляцию прошла семья монарха Георга I.
- В 1768 году Екатерине II поводили под кожей зараженной иголкой, биоматериал для которой предоставил семилетний сын вахмистра Александра Маркова. После этого императрица болела 16 дней, 8 из них были очень тяжелыми. Попутно Екатерина II простудилась и получила воспаление горла. Болезнь она провела в Царском Селе, а после выздоровления вернулась в Петербург, где среди знати сразу появилось много желающих привиться. В память о вариоляции от оспы Екатерина II выпустила монету, на которой было написано: «Собою подала пример».
- Дочь Путина Екатерина проделала то же самое: она сделала прививку вакцины Гам-КОВИД-Вак, изобретенную Национальным центром имени Гамалеи. По словам Путина, после первой прививки температура у нее была 38, а на следующий день 37 с небольшим. Температура поднялась и после второй прививки. «Все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител) высокие», – сказал Путин.
- По данным Интерфакса, в гражданский оборот вакцина от коронавируса попадет 1 января 2021 года. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в регионах вакцина появится одновременно с третьей фазой ее испытаний в Москве. Однако именно на третьей фазе собирается информация об эффективности вакцины и ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, возражали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).
- Применять препарат будут в два этапа, а иммунитет будет держаться до двух лет, заявили в Минздраве, отклонив предложение провести нормальный третий этап испытаний. Всемирная организация здравоохранения в связи с этим напомнила, что любые вакцины должны проходить через тесты и испытания перед лицензированием.
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