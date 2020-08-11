Немецкий партнер СП-2: проект может остаться незаконченным

Компания Uniper сообщила, что Nord Stream 2 ведет работу над смягчением последствий от приостановки прокладки труд. Кроме того многие страны Европы оказывают "Северному потоку - 2" хорошую политическую поддержку.

Немецкая компания Uniper, один из партнеров трубопровода "Северный поток - 2", в своей финансовой отчетности допустила, что из-за угрозы введения новых адресных штрафных санкций Вашингтона строительство энергетического проекта может сильно затормозиться или вовсе остаться незаконченным. Также в компании добавили, что если вторая ветка газопровода так и не будет завершена, тогда Uniper, скорее всего, придется списать ранее выданный Nord Stream 2 кредит и потерять ожидаемый доход от процентов.

Напомним, что немецкий партнер энергетического проекта по состоянию на конец мая профинансировал трубопровод на €700 млн, хотя должен был выделить €950 млн, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что американские сенаторы намереваются ввести штрафные санкции против немецкого порта Мукран в случае, если руководство компании будет поддерживать строительство проекта "Северный поток - 2".