Лавров: "Северный поток-2" будет завершен в ближайшее время

Сергей Лавров подчеркнул, что оценивать значимость трубопровода "Северный поток - 2" должна Европа, а не США.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что все партнеры, принимающие участие в строительстве энергетического проекта "Северный поток - 2", настроены на реализацию газопровода. По его словам, есть предпосылки для скорого завершения второй ветки трубопровода. Также Лавров отметил, что российская сторона ценит принципиальную позицию Германии касательно строительства "Северного потока - 2", поскольку данная коммерческая инициатива будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейских стран.

Помимо этого глава МИД РФ, комментируя намерение Вашингтона ввести новые санкции против партнеров энергетического проекта, добавил, что США "не видят для себя никаких красных линий, никаких краев", когда преследуют свои интересы, пишет "Российская газета".

Ранее немецкая компания Uniper допустила, что строительство "Северного потока - 2" может задержаться или полностью завершиться из-за ожидаемых американских ограничительных мер.