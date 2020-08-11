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В России найден хорошо сохранившийся шерстистый мамонт

11.08.2020 19:32
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В России найден хорошо сохранившийся шерстистый мамонт

Шерстистый мамонт с сохранившимися скелетом, шерстью и связками извлечен из Сибирского озера.

Мужчина, перегоняющий стадо северных оленей на северо-западе Сибири, сделал потрясающее открытие, когда 20 июля проходил мимо озера. Из воды торчал огромный череп шерстистого мамонта, возраст которого насчитывает не менее 10 000 лет.

Когда ученые пришли исследовать находку, они сделали еще более крупное открытие: в ходе восстановительных работ была обнаружена большая часть оставшегося скелета шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), некоторые из его мягких тканей и шерсти и даже экскрименты (копролит), что позволит ученым установить, чем мамонт питался до своей смерти в конце последнего ледникового периода.

«Эта случайная находка стала возможной из-за низкого уровня воды в озере Печенелава в 25 километрах от села Сеяха в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа», - сказал Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, руководившей раскопками мамонта. «Если бы уровень воды не упал, мамонта не нашли бы».

Во время раскопок исследователи построили деревянный форт вокруг останков мамонта, а затем использовали водоотливной насос для удаления воды из вольера. Косинцев сказал, что после того, как пробирались сквозь ил, исследователи смогли выкопать около 90% костей мамонта, два больших куска кожи, части шерсти мамонта и одну часть копролита.

В честь Константина «Кости» Тадибе, человека, который нашел мамонта, исследователи назвали мамонта Тадибе. По словам Косинцева, останки скелета указывают на то, что мамонт Тадибе был самцом, ростом от 2 до 2,5 метров и возрастом около 15 лет. Однако копролит был небольшим, всего 5 сантиметров в диаметре.

«На останках мамонтов нечасто можно найти мягкие ткани, но копролиты встречаются еще реже», - сказал Косинцев. «Ученым известно не более 10 мамонтовых копролитов».

По его словам, изучение копролитов может дать информацию о диете мамонта и кишечных паразитах, пишет Live Science.

«Между тем, изучение мягких тканей позволяет ученым узнать, как мамонты приспособились к холодному климату ледникового периода», - сказал Косинцев.

На данный момент Тадибе - третий мамонт, обнаруженный на полуострове Ямал. Двое других - более молодые мамонты: малышка Люба, теленок, обнаруженный в 2007 году, который умер всего через месяц после рождения, и девочка Маша, обнаруженная в 1988 году, умерла в возрасте от 1 до 3 месяцев.

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