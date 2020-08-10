В Шотландии обнаружен уникальный 3000-летний клад

Власти Шотландии заявили, что охотник за сокровищами обнаружил один из самых значительных кладов бронзового века, когда-либо найденных в Шотландии. Среди обнаруженных предметов были драгоценности и меч возрастом 3000 лет.

Металлоискатель Мариуш Степьен сказал, что он «трясся от счастья», когда он сделал открытие в июне на поле недалеко от деревни Пиблз, примерно в 36 км к югу от Эдинбурга.

«Я думаю, что никогда раньше не видел ничего подобного, и с самого начала чувствовал, что это может быть что-то впечатляющее, и я только что открыл большую часть истории Шотландии», - сказал он.

Степьен и его друзья связались с отделом сокровищницы шотландского правительства и расположились лагерем в поле в течение 22 дней, пока археологи не обнаружили собрание артефактов. Они включали в себя полную конскую сбрую, пряжки, кольца, украшения, меч в ножнах и колпаки осей колесницы.

Сейчас найденные артефакты находятся в Центре коллекций национальных музеев в Эдинбурге, пишет phys.org.

Глава отдела сокровищницы Эмили Фриман считает, что это «находка национального значения». Ведь это только второй клад бронзового века, когда-либо раскопанный в Шотландии.