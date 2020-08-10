В Шотландии обнаружен уникальный 3000-летний клад
Власти Шотландии заявили, что охотник за сокровищами обнаружил один из самых значительных кладов бронзового века, когда-либо найденных в Шотландии. Среди обнаруженных предметов были драгоценности и меч возрастом 3000 лет.
Металлоискатель Мариуш Степьен сказал, что он «трясся от счастья», когда он сделал открытие в июне на поле недалеко от деревни Пиблз, примерно в 36 км к югу от Эдинбурга.
«Я думаю, что никогда раньше не видел ничего подобного, и с самого начала чувствовал, что это может быть что-то впечатляющее, и я только что открыл большую часть истории Шотландии», - сказал он.
Степьен и его друзья связались с отделом сокровищницы шотландского правительства и расположились лагерем в поле в течение 22 дней, пока археологи не обнаружили собрание артефактов. Они включали в себя полную конскую сбрую, пряжки, кольца, украшения, меч в ножнах и колпаки осей колесницы.
Сейчас найденные артефакты находятся в Центре коллекций национальных музеев в Эдинбурге, пишет phys.org.
Глава отдела сокровищницы Эмили Фриман считает, что это «находка национального значения». Ведь это только второй клад бронзового века, когда-либо раскопанный в Шотландии.
«Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы», - сказала она. «Еще предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были депонированы».
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