Занятия в школах РФ будут проходить с 1 сентября в очном формате

Сергей Кравцов заявил, что во всех учебных заведениях будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания лидера РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что занятия в школах и высших учебных заведениях страны начнутся с 1 сентября в традиционном очном формате. Он отметил, что во всех образовательных организациях будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности. Кроме того Кравцов добавил, что сейчас более 36 тыс. учебных заведений полностью готовы к началу нового учебного года, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2020 года российские студенты и преподаватели из-за пандемии коронавируса будут обязаны носить средства индивидуальной защиты на территории вуза.