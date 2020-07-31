В российских вузах придется носить маски

Обеспечить учащихся и сотрудников средствами индивидуальной защиты должны университеты.

В пятницу пресс-служба Минобрнауки России сообщила, что с 1 сентября студенты и преподаватели будут обязаны носить медицинские маски в российских вузах в связи с пандемией коронавируса. Такая мера предоставит возможность организовать учебный процесс с соблюдением правил профилактики COVID-19. Соответствующее указание дал глава министерства Валерий Фальков.

Отмечается, что некоторые учащиеся и сотрудники университета смогут посещать вуз без средств индивидуальной защиты. Для этого им придется предоставить справку на наличие антител к коронавирусу нового типа. Также преподаватели могут снимать маски во время чтения лекций. Кроме того в новом учебном году будет организована термометрия, а в аудиториях будут размещены специальные приборы для дезинфекции воздуха, пишет "Известия".

Ранее зампред правительства РФ по соцполитике Татьяна Голикова рассказала, что с 1 сентября 2020 года в школах начнется новый учебный год.