Медики, борющиеся с COVID-19, смогут отправиться на пенсию досрочно
Решение об особом начислении пенсионного стажа для медработников было принято по поручению лидера России Владимира Путина.
Глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что подписал постановление, согласно которому медработникам, борющимся с коронавирусом нового типа, пенсионный стаж будет начисляться по особым условиям. Отмечается, что один день помощи инфицированному или пациенту, у которого подозревают COVID-19, будет засчитываться в стаж как два рабочих дня. По словам Мишустина, такое нововведение будет действовать с 1 января до конца сентября этого года.
Таким образом, около 4 тыс. медработников смогут отправиться на пенсию досрочно. На эти цели правительство планирует выделить 325 млн рублей, пишет "Российская газета".
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации в период осенне-зимнего сезонного подъема инфекционных заболеваний.
Написать комментарий
*** Вечный подвиг - он вам по плечу, Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, Люди в белых халатах... ***