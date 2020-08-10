Осенью COVID-19 может протекать более тяжело

Течение болезни могут осложнить два новый штамма гриппа, которые будут циркулировать в России в осенне-зимний период.

Главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что осенью будет наблюдаться более тяжелое течение COVID-19. Свои прогнозы врач подкрепляет тем, что в России в осенне-зимний эпидемиологический сезон ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых у россиян нет иммунитета. А учитывая то, что осенью ожидается приход второй волны коронавируса, грипп может осложнить течение COVID-19, пишут Известия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России ожидается циркуляция двух новых штаммов вируса, от которых россияне еще не прививались.