Президент поручил обеспечить финансирование вакцинации населения

Правительство России должно добиться вакцинации от гриппа и коронавируса до 60% населения страны.

На официальном сайте Кремля появилось распоряжение президента России Владимира Путина о вакцинации населения. Российский лидер поручил кабмину полностью обеспечить финансирование вакцинации в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов. Президент поручил добиться следующих результатов: от гриппа должны быть привиты 60% россиян, а лица, входящие в категории представляющие группы риска, должны быть привиты на 75%. Также, Правительство должно обеспечить доставку вакцины от коронавируса населению, причем вакцинация для россиян должна быть бесплатной. Кабмин должен отчитаться о результатах к 1 октября, пишет Газета.ру.

Как ранее сообщал Капитал страны, более 60 человек в Китае заразились новым смертельным вирусом SFTS. 7 человек уже скончались от инфекции.