Около трети россиян заявили о желании выйти на пенсию до 55 лет

Более 80% россиян заявили об отсутствии достаточных средств для выхода на пенсию.

Чуть более 30% россиян заявили, что хотят выйти на пенсию до наступления 55 лет. Такие данные показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. При этом 69% россиян заявили, что не собираются выходить на пенсию раньше срока, а 11% опрошенных хотели бы продолжить рабочую деятельность и после 70 лет. Тем не менее 80% россиян сообщили, что не имеют средств для досрочного выхода на пенсию, мало того, если они потеряют работу им просто не на что будет жить, и лишь 4% участников имеют накопления, которых хватит для жизни не пенсии. 3% респондентов надеются на помощь родственников после выхода на пенсию, а 13% планируют получать дополнительный доход из других источников, пишет РБК.

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