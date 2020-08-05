Россияне смогут купить туры в Крым со скидкой до 90%

Ожидается, что система "Фортуна" позволит гостевым домам и мини-отелям с количеством номеров до 40 единиц повысить заполняемость до 100% на протяжении более семи месяцев.

В пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым сообщили, что в августе текущего года будет действовать специальное предложение для туристов, которые решат отдохнуть на полуострове. Таким образом, в разгар сезона россияне смогут приобрести туры со скидкой до 90%, то есть снять номер можно будет по цене от 300 рублей за сутки.

В ведомстве отметили, в этом месяце в Крыму запускают электронную систему формирования специальных предложений для путешественников "Фортуна". Она объединяет гостевые дома и мини-отели, которые работают на территории республики на законных основаниях. Данная программа предполагает, что турист при бронировании путевки будет выбирать район и уровень размещения, продолжительность тура и дату вылета, а также тип питания, причем путешественник сможет выбрать несколько населенных пунктов в рамках приобретенной путевки (подбирается вариант с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких). Отмечается, что конкретный гостевой дом узнает о заселении гостя после того, как турист подтвердит свою поездку, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что на турецких курортах резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом.