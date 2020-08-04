В России за сутки выявлено 5159 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных в России составило 861423 человека.

Российские медики за сутки зафиксировали 5159 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в столице выявлен 691 случай заражения COVID-19, в Подмосковье - 161, в Санкт-Петербурге - 158.

Всего в России зафиксировано 861423 случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 661 471 пациент, 14351 человек скончался от инфекции.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 18 465 205 человек, выздоровело 11 691 850 человек, скончалось 698 504 пациента.