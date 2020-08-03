В ГД ответили на сообщения об удаленном обучении с сентября
Максим Зайцев рассказал, что по прогнозам Роспотребнадзора, в России не будет второй волны коронавируса нового типа.
Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Максим Зайцев сообщил, что публикации в соцсетях о подготовке школ к повторному переходу на удаленное обучение из-за эпидемии COVID-19 не соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что в Министерстве просвещения России опровергают такие сообщения.
"Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается", - сказал Зайцев.
По его словам, при введении подобных мер российское правительство вначале обсуждает соответствующие вопросы с парламентом и профильным комитетом.
Такими словами Зайцев ответил на появившиеся в соцсетях публикации о том, что кабмин якобы уже подготовил распоряжение о переходе на дистанционное обучение в российских школах с 21 сентября, пишет РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице России не наблюдается второй вспышки COVID-19.
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