Собянин сделал заявление о второй волне COVID-19 в Москве

Сергей Собянин рассказал, что с начала пандемии коронавируса в столице суточный прирост инфицированных уменьшился в 10 раз - с 6,5 тыс. зараженных до 650.

В воскресенье, 2 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1" заявил об отсутствии второй волны новой коронавирусной инфекции в российской столице. По его словам, вторая вспышка заболеваемости - это когда люди могут вновь заразиться COVID-19. Однако такой картины ни в Москве, ни в других городах мира не наблюдается. Градоначальник пояснил, что в некоторых субъектах России и зарубежных странах обстановка с коронавирусом ухудшается из-за того, что там был введен жесткий карантинный режим, они были практически полностью закрыты, поэтому до сих пор не прошли даже первой волны COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области возобновили работу кинотеатры, театры, концертные и выставочные залы.