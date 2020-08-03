Рошаль: эпидемия COVID-19 является репетицией биологической войны

Эпидемия коронавируса представляет собой проверку биологической защиты России.

Детский врач Леонид Рошаль заявил, что считает эпидемию коронавриуса репетицией биологической войны. По его словам, это не означает, что вирус был создан человеком, его слова относятся к системе здравоохранения и готовности стран отражать биологические атаки. Он напомнил, что медицинская система Советского союза была очень хорошо подготовлена к таким атакам, а система здравоохранения Китая строилась на ее основе. Именно поэтом китайцы оказались "готовы" к пандемии коронавируса. Что же касается России, то медицинская система, оставшаяся со времен СССР частично разрушена, и настоящая эпидемия коронавируса является проверкой новой биологической защиты России, пишет Forbes.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия готова к серийному производству вакцины от коронавируса и уже к началу следующего года будет выпускать несколько миллионов доз препарата ежемесячно.