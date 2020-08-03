Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ

Арестованные россияне "находятся в не самой лучшей морально-психологической форме", сказал российский консул в Минске.

Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск. По его словам, во время беседы арестованные жители РФ выразили недоумение касательно последних событий, которые разворачиваются вокруг них. Плетнев добавил, что задержанные россияне должны были 25 июля 2020 года вылететь из белорусской столицы в Стамбул, а оттуда отправиться в третью страну, передает РИА Новости.

Как ранее писал "Капитал страны", об аресте 33 граждан РФ под Минском власти республики сообщили российской стороне 29 июля. По версии СК Белоруссии, задержанные якобы являются боевиками частной военной компании Вагнера. Их подозревают в организации массовых беспорядков в стране в период избирательной кампании.