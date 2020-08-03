Тимошенко: граждане Украины допустили "трагическую ошибку"

Юлия Тимошенко назвала действующую власть "непрофессиональной" и "невежественной".

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в интервью ТК "112 Украина" заявила, что украинские граждане допустили "трагическую ошибку", потому что избрали в качестве президента Владимира Зеленского и действующее правительство. По ее мнению, у жителей страны есть хорошая возможность исправить допущенную ошибку, поскольку осенью текущего года на Украине состоятся региональные выборы. Также Тимошенко отметила, что почти 70% украинцев считают, что правительство выбрало неправильный курс, пишет РБК.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и трем бывшим президентам (Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко) нужно провести один внутриукраинский саммит для того, чтобы попытаться разобраться в формулировках Минских соглашений.