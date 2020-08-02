Президент поздравил военных с Днем ВДВ

Владимир Путин выразил особую благодарность и признательность героям-десантникам и ветеранам ВОВ.

Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, а также с 90-летием создания ВДВ. Соответствующее сообщение было опубликовано в воскресенье, 2 августа, на официальном портале Кремля.

Президент в своем обращении отметил, что современное поколение военнослужащих достойно продолжает сложившиеся традиции, проявляет в трудных ситуациях образцовую выучку, верность Родине и присяге.

Кроме того Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), которые служили в Воздушно-десантных войсках.

Справка

В России в соответствии с указом главы государства от 31 мая 2006 года ежегодно 2 августа отмечается День ВДВ. Однако в этом году праздничные мероприятия отменяются или проводятся с учетом ограничений из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.