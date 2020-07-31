За сутки в России обнаружено 5482 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных достигло 839981.

Российские медики за минувшие сутки выявили 5482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их них в Москве обнаружено 695 инфицированных, в Подмосковье - 150 зараженных, а в Санкт-Петербурге - 159.

Всего в России зафиксирован 839981 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 638410 человек, скончалось 13963.

По данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 17 499 261, выздоровели 10 953 122 человека, скончались 678 142.