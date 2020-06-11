Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России

Введение санкционных ограничений не способствует нормализации отношений между Россией и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России. По его словам, в Кремле считают введение подобных ограничений незаконным с точки зрения международного права и надеются, что они останутся лишь в заявлениях и на уровне планов, пишет РБК.

Напоминаем, что ужесточить санкции против России требуют представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США. Они предлагают признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.